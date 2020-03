Chinese president voor het eerst na virusuitbraak op bezoek in Wuhan

De Chinese president Xi Jinping is voor het eerst sinds het coronavirus is uitgebroken op bezoek in epicentrum Wuhan, een miljoenenstad in de provincie Hubei.

De Chinese president Xi Jinping op bezoek bij the Academy of Military Medical Sciences in Peking en krijgt uitleg over een nieuw vaccin tegen het coronavirus. (beeld epa / xinhua / Ju Peng Mandatory)