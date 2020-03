Israël: iedereen die het land binnenkomt moet in quarantaine (3)

N i e u w bericht, meer informatie na 2e alinea

JERUZALEM (ANP/RTR) - De regering van Israël heeft drastische maatregelen genomen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Iedereen die het land binnenkomt, moet twee weken thuis in quarantaine.

Premier Benjamin Netanyahu spreekt in een verklaring over een "zwaar besluit", maar zegt dat de volksgezondheid boven alles gaat. "Iedereen die Israël binnenkomt vanuit het buitenland gaat veertien dagen thuis in isolatie", aldus de premier, die zegt dat de maatregel minstens twee weken van kracht is.

De maatregel geldt voor alle reizigers, ongeacht uit welk land ze komen. Israëlische media berichten dat buitenlanders vanaf donderdag alleen worden toegelaten als ze kunnen aantonen dat ze de middelen hebben om zichzelf kunnen isoleren. Het land had al strenge beperkingen ingesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan.

In Israël zijn tot dusver ruim veertig besmettingen vastgesteld. Het gaat bij het laatste coronageval, die patiënt 42 wordt genoemd, om een 41-jarige man die onlangs in Spanje was. Hij bezocht in zijn thuisland nog een restaurant, hotel en supermarkt voordat hij in quarantaine ging, bericht de krant The Jerusalem Post.