Tientallen vermoord in Burkina Faso

In het noorden van Burkina Faso zijn zondag zeker 43 dorpelingen vermoord. Dat maakte de regering maandag bekend. Het gaat om een van de dodelijkste aanvallen in een jaar tijd.

Ouagadougou

Het is nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk zijn voor de moorden. De slachtoffers vielen in de dorpen Dinguila en Barga, vlak bij de grens met Mali. In die regio zijn jihadistische groeperingen actief, die het vaak gemunt hebben op burgers. Het is nog niet duidelijk of zij iets met de aanvallen van zondag te maken hebben. <