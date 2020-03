Koning voor beladen bezoek in Indonesië

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Indonesië is beladen door het verleden dat beide landen met elkaar delen. 'Ik heb u lief, mijn Nederland’, zong een Indonesisch kinderkoor koningin Juliana in 1971 toe.

De Indonesische president Soeharto (midden) brengt in 1995 zijn gasten via de tuin naar de gasten­verblijven van het Merdeka-paleis. (beeld anp)

Jakarta

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen vandaag aan hun staatsbezoek aan Indonesië. Het bezoek krijgt veel aandacht, omdat Nederland een lang en beladen verleden met Indonesië heeft. Voordat het land in 1949 onafhankelijk werd, was het een kolonie van Nederland. Bij de vestiging van het koloniaal gezag en bij de aftocht ervan was het Oranjehuis betrokken. Ook daarom..

