Turkije en Griekenland hebben buik vol van extreem-rechtse ‘beschermers’

Amersfoort

De Turken hebben Jimmie Akesson, de voorzitter van de extreemrechtse Zweden-Democraten, op het vliegtuig gezet. Akesson voerde in de Turkse grensstad Edirne met posters en folders actie tegen migranten en asielzoekers die naar Griekenland willen. ‘Zweden is vol. Kom niet naar ons! We kunnen u niet meer geld geven of huisvesting bieden’, luidde de t..

Wat Akesson met de asielzoekers voor ogen had, is hem vervolgens zelf ten deel gevallen. CNN Turkije meldt dat hij via het vliegveld van Istanbul is ‘gedeporteerd en naar zijn land teruggestuurd’. De officiële reden luidt dat de voorzitter van de extreemrechtse Zweden-Democraten folders heeft verspreid die niet door de Turkse overheid zijn goedgekeurd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .