Onderwijsminister: Oxford moet het vrije woord beter beschermen

Londen

De toonaangevende universiteit komt geregeld in opspraak door studenten die ‘omstreden’ sprekers de toegang weigeren, het zogenoemde no-platforming.

De directe aanleiding voor Williamsons dreigende woorden was de behandeling van Selina Todd, een hoogleraar moderne geschiedenis die gespecialiseerd is in de levens van vrouwen uit de arbeidersklasse. Zij zou zaterdag in Oxford een toespraak houden bij de 50-jarige viering van het Women’s Liberation-congres, maar kreeg kort daarvoor te horen dat ze niet welkom was.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .