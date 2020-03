Tunnel Leopold II krijgt naam vrouw

Brussel

Een belangrijke verkeerstunnel in het centrum van Brussel die naar koning Leopold II (1835-1909) is genoemd, krijgt na de renovatie de naam van een vrouw. De minister van Mobiliteit van het Brusselse gewest heeft dit zaterdag aangekondigd. De bewindsvrouw Elke Van den Brandt zei dat in de komende jaren meer pleinen en straten de naam van een vrouw krijgen. Ze wil meer evenwicht, want volgens haar is 40 procent van de Brusselse straten en pleinen naar mannen genoemd en slechts 6 procent naar vrouwen. De nieuwe naam van de tunnel is nog niet bekend. <