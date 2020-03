Prinsen Saudi-Arabië gearresteerd

In Saudi-Arabië zijn drie leden van de koninklijke familie gearresteerd op verdenking van het beramen van een coup tegen koning Salman en zijn beoogde opvolger, kroonprins Mohammed bin Salman. Dat meldt The New York Times.

Riyad

The Wall Street Journal schrijft dat de jongere broer van de 84-jarige koning, prins Ahmed bin Abdulaziz al Saud, en een neef van de vorst, prins Mohammed bin Nayef, zijn opgepakt door beveiligers van het hof. Ze zouden worden beschuldigd van verraad. Volgens The New York Times is ook de jongere broer van prins Nayef gearresteerd. De Saudische autoriteiten hebben zaterdag nog ..

Mohammed bin Nayef is een vroegere machtige figuur aan het Saudische hof. Hij stond voorheen aan het hoofd van de eenheid die terrorisme bestrijdt en was tot 2017 kroonprins en minister van Binnenlandse Zaken. Toen nam koning Salman hem die titel af en plaatste zijn zoon als eerste in de lijn voor troonsopvolging. Kroonprins Mohammed bin Salman liet later dat jaar meerdere leden van het hof opp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .