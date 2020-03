Na bagatelliseren is Iran nu in paniek over coronavirus

Amsterdam

In wanhopige pogingen de verspreiding van het coronavirus in Iran in te dammen, neemt het regime in paniek maatregelen. Tegelijkertijd zou het proberen de ernst van de situatie onder de pet te houden. Iran is na China het land waar de meeste slachtoffers zijn gevallen: volgens de officiële tellingen waren vrijdag 4747 mensen besmet en 124 patiënten overleden – maar ..

Ook in de politieke top zijn snoeiharde klappen gevallen. Zeker 23 parlementariërs zijn besmet, evenals een van de vicepresidenten, Masoumeh Ebtekar, en de viceminister van Volksgezondheid, Iraj Harirchi. Een adviseur van de hoogste leider, ayatollah Ali Khamenei, is aan de ziekte overleden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .