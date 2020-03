Deze Franse huisarts liep corona op in evangelische megakerk

De Franse huisarts Jonathan Peterschmitt is besmet met het coronavirus. Net als zijn vrouw en vier kinderen. Zij liepen het virus op tijdens een evenement in een evangelische megakerk in Mulhouse waar zijn vader predikant is en waar inmiddels meerdere honderden besmettingen naar te herleiden zijn. Sindsdien is hun leven drastisch veranderd.

Ammerzwiller

Hij ontdekte bij toeval dat hij het coronavirus onder de leden had. ‘Op zondag 1 maart hoorde ik dankzij een vriend over een mogelijke besmetting van iemand in onze omgeving’, vertelt Peterschmitt.

‘Sinds ongeveer een week had ik toen symptomen die je echter in de winter vaker kunt hebben wegens willekeurig welk ander virus. Ik moest hoesten, had een verstopte neus, verloor mijn reuk- en smaakvermogen’, vertelt de predikantszoon die een huisartsenpraktijk heeft in het plattelandsdorp Ammerzwiller, op twintig kilometer van Mulhouse.

