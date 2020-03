Londen

Dit schrijft de Raad van Moslims in Groot-Brittannië (MCB) na eigen onderzoek. De MCB staat hierin niet alleen; de Britse pers heeft de afgelopen tijd regelmatig geschreven over zogenoemde islamofobie onder vertegenwoordigers van de Conservatieve Partij.

‘Twee jaar geleden schatten we dat er wekelijks gevallen van islamofobie in de partij waren. Nu, met meer dan 300 gedocumenteerde incidenten, lijkt onze schatting te laag’, zegt Harun Khan, secretaris-generaal van de Britse moslimraad op de website van zijn organisatie. ‘Er is geen twijfel over dat de Conservatieve Partij een islamofobie-crisis heeft: het is institutioneel, systemisch en wijdve..

