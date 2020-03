1 op de 4 zwangere vrouwen in Engeland en Wales koos voor abortus. Dat aantal lag niet eerder zo hoog

Het aantal zwangerschappen in Engeland en Wales dat eindigde in een abortus bereikte in 2018 een record. In dat jaar ging het om 24 procent van het aantal zwangerschappen. Dat blijkt uit cijfers van de overheid van het Verenigd Koninkrijk.

In 2017 ging het om 22,7 procent, destijds het hoogste percentage sinds begin jaren negentig (19,9 procent). Illegale abortussen en miskramen zijn niet meegerekend in het overheidsonderzoek naar zwangerschappen in Engeland en Wales. Het gaat daarin alleen om legale abortussen. Voor het eerst sinds 2013 is het aantal abortussen in Engeland en Wales toegenomen onder elke l..

Het totaal aantal abortussen in de ‘minst achtergestelde gebieden’ is hoger dan in de ‘meest achtergestelde gebieden’. Het gaat om 26 procent tegenover 21,1 procent. Onder minderjarigen uit die gebieden is dat 66,4 procent tegenover 47,9 procent.

