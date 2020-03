Israël stemt opnieuw, beschaamd over een een afschuwelijke, vuile campagne

Israël kon maandag voor de derde keer in elf maanden naar de stembus. Maar een echt andere uitslag verwachtte niemand. De politiek laat het afweten tegenover de burgers, zegt president Reuven Rivlin ‘met een gevoel van diepe schaamte’ over ‘een afschuwelijke, vuile campagne’. Jeruzalem

De opkomst bij de verkiezingen in Israël was hoog. (beeld epa / Atef Safadi)

Al op maandagmorgen kondigde de Israëlische president Reuven Rivlin aan wat de verkiezingen in Israël als uitslag hadden: beslist geen feest van de democratie. ‘Normaal gesproken is dit een feestelijke dag, maar eerlijk gezegd voel ik me niet feestelijk. Ik voel alleen een diepe schaamte als ik me tot jullie, mijn medeburgers richt’, zei Rivlin toen hij ‘s morgens vroeg zijn stem uitbracht.

Ongeveer iedere politieke partij en iedere krant riep maandagmorgen de kiezers in Israël op, vooral wel te gaan stemmen. Want in de morgen tekende zich nog een grotere apathie af dan er bij de tweede ronde al was. ‘Verkiezingen 2020: het voelt ook als de derde keer’, kopte de Jerusalem Post. De Amerikaanse zender NPR, met veel Joodse kijkers, had een ‘Groundhog Day’-slogan: ‘Hou ver..

