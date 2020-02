Historisch akkoord tussen Verenigde Staten en taliban

De VS en de taliban hebben een basisakkoord gesloten dat een einde moet maken aan de bloedige strijd in Afghanistan die al bijna twintig jaar duurt.

De speciale Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad en Abdul Ghani Baradar, een van de oprichters en leiders van de taliban, hebben de overeenkomst ondertekend. Dat gebeurde in Doha, de hoofdstad van het Arabische emiraat Qatar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en vertegenwoordigers van de taliban waren aanwezig. In het akkoord, waarover anderhalf jaar is onderhandelt, ..

Alle Amerikaanse en andere NAVO-troepen kunnen in veertien maanden tijd uit het land worden teruggetrokken als de taliban voldoen aan de voorwaarden uit de overeenkomst. In de eerste 135 dagen zouden de VS en de NAVO-bondgenoten de eerste troepen kunnen terugtrekken uit vijf militaire bases in Afghanistan.

