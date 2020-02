WHO: risico verspreiding coronavirus 'heel hoog'

Genève

In dat geval zou iedereen op de wereld mogelijk worden blootgesteld aan het virus, en dat is niet het geval, zegt de WHO. Wereldwijd raakten zeker 83.000 mensen besmet. Ruim 2800 stierven aan de gevolgen.

Steeds meer landen, waaronder Nederland, melden besmettingsgevallen. Het virus moet daarom 'agressief' worden aangepakt, aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag. Hij maakte ook bekend dat momenteel wordt gewerkt aan meer dan twintig vaccins. De eerste resultaten daarvan worden binnen enkele weken verwacht.

De WHO stelde eerder al in een rapport dat een groot deel van de landen nog niet klaar is om de maatregelen uit te voeren die de verspreiding van het virus kunnen tegenhouden.

In Hongkong is ook de hond van een patiënt in quarantaine gegaan. Volgens de autoriteiten vertoonde het dier geen symptomen van het virus, maar had hij wel ziekteverschijnselen aan neus en mond. Er worden monsters van de hond afgenomen om te kijken of deze is besmet, of dat het dier op een andere manier ziek is geworden. Vooralsnog is geen bewijs gevonden dat dieren besmet kunnen raken met het nieuwe coronavirus.

Nederlanders

Nederlandse vakantiegangers hebben op meerdere plaatsen in de wereld al hinder ondervonden door lokale uitbraken of de angst voor het virus. Deze week kwamen Nederlandse toeristen vast te zitten in een hotel op Tenerife, een van de Canarische Eilanden. Daar bleken meerdere Italianen het virus te hebben.

Eerder zaten vijf Nederlanders vast op het cruiseschip Diamond Princess, dat twee weken in quarantaine moest bij Japan. Ook bevonden zich tientallen Nederlanders aan boord van het cruiseschip Westerdam, dat werd geweigerd door meerdere Aziatische landen. Aan boord zou uiteindelijk niemand ziek zijn geweest.

De autoriteiten in de Duitse regio Heinsberg, bij de grens met Nederland, hebben het aantal coronabesmettingen vrijdag naar boven bijgesteld. Bij zeker 35 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet. Dat waren er donderdag nog twintig. De meeste besmette mensen hoeven niet naar het ziekenhuis en kunnen thuis in quarantaine. Wel wordt een echtpaar behandeld in het ziekenhuis in Düsseldorf. Onder de 35 patiënten zouden zich geen kinderen bevinden.

