Grote brand op station in Parijs door betogingen

Een deel van het treinstation Gare de Lyon in Parijs is vrijdag ontruimd vanwege een grote brand.

Parijs

Dat maakte de Franse politie bekend. Congolese demonstranten staken bij het station scooters en vuilnisbakken in brand. Zij zijn het niet eens met een optreden van de Congolese artiest Fally Ipupa. De zanger, die vrijdagavond een optreden geeft in Parijs, zou het regime in Congo steunen.

'Vermijd het gebied en laat de hulpdiensten toe om in te grijpen', schrijft de politie op Twitter. Die spreekt verder van 'onaanvaardbaar geweld van demonstranten' en verwijt de betogers 'schandalig gedrag'. Het treinverkeer werd flink verstoord door de brand.

Congolezen in Frankrijk en België spreken zich vaker uit tegen artiesten uit het Afrikaanse land die in Europa komen optreden. Ze worden er regelmatig van beschuldigd aan de zijde te staan van de Congolese president Félix Tshisekedi. 'Met hun muziek brengen zij een heel volk aan de zijde van de Congolese regering, terwijl die vrouwen en kinderen laat afslachten en verkrachten', zei een betoger vrijdag tegen persbureau AFP. De demonstratie tegen het optreden was aangekondigd, maar verboden. <