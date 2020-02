Washington

De Verenigde Staten hebben de afgelopen zes dagen gezien dat het geweld in Afghanistan fors is verminderd. Dat zei de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken). De VS en de taliban hadden afgesproken het geweld in Afghanistan deze week te verminderen. Er kan dan zaterdag in Qatar een historisch akkoord worden getekend, zodat de Amerikaanse troepen zich kunnen terugtrekken. <