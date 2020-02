Niet schrikken van een dag extra

Apeldoorn

De schrikkeldag danken we aan de Romeinse keizer Julius Caesar. Hij voert in het jaar 46 voor Christus de juliaanse kalender in. Deze vervangt de ingewikkelde Latijnse kalender (zie ‘Romeinse kalender’). Elke vier jaar voegt de keizer aan de kalender een extra dag toe, de zogeheten schrikkeldag (zie ‘Juliaanse kalender’). Waarvoor is dat nodig?

De aarde draait in 365 dagen en ongeveer 6 uur een rondje om de zon. Een kalenderjaar is daardoor eigenlijk 6 uur te kort. Na vier jaar is het tekort opgelopen tot 24 uur, en dat is een hele dag. Om dit te corrigeren, is een jaar eens in de vier jaar een dag langer. Hierdoor zou het kalenderjaar in de pas moeten lopen met het zonnejaar. Wanneer niet zou worden gecorrigeerd, zouden de seizoenen ..

