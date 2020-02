De dodelijke botsing tussen Syrië en Turkije is een ramp voor Idlib. ‘De internationale gemeenschap heeft gefaald’

Na een Syrische luchtaanval op Turkse troepen waarbij 33 militairen werden gedood, vraagt Turkije om hulp van de NAVO. Maar in het harde machtsspel van Moskou en Damascus om het laatste rebellenbolwerk in Syrië staat het Westen aan de kant.

Ankara – New York

De crisis tussen Syrië en Turkije in Idlib dreigt ‘af te glijden in een grote open militaire confrontatie’, vreest de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrell. Bij een bombardement door de Syrische luchtmacht op een Turks militair konvooi en een observatiepost in Idlib kwamen donderdagavond 33 Turkse militairen om het leven. Na een urenlang overleg tussen de Turks..

