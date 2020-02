Hoogste baas VN: ongelijkheid tussen vrouw en man is ‘schandvlek’

New York

Dat zei de Portugees donderdag tijdens een persbijeenkomst in New York. Guterres belooft om overheden onder druk te zetten om discriminerende wetten te beëindigen. Ook staan volgens hem in sommige landen reeds verworven vrouwenrechten onder druk.

Guterres noemt deze landen niet met naam en toenaam, maar volgens Reuters hintte hij op de Verenigde Staten, waar bezuinigd is op gezondheidszorg rond seksualiteit voor vrouwen. De Verenigde Staten lobbyt binnen de VN bovendien om wereldwijd hetzelfde te doe..

