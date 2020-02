In kamp Moria voel je je een dier

De migranten in kamp Moria op het Griekse eiland zitten al klem. En nu wil de overheid hen ook nog in detentiecentra zetten. ‘Wij hebben niets misdaan.’ De plannen van de Griekse regering voor gesloten opvangkampen die al dagen tot hevige botsingen tussen de eilandbewoners en de oproeppolitie leiden op Lesbos en Chios, baren ook de migranten in Moria grote zorgen.

Mytilini

Natuurlijk begrijpen de asielzoekers rond het opvangkamp Moria dat de Grieken op Lesbos er schoon genoeg van hebben. ‘Maar dat hebben wij ook’, zegt de 65-jarige Afghaanse Zainab Ghulam Ali, terwijl ze thee inschenkt voor de gasten in haar zelfgebouwde hutje in de olijfgaard. ‘Laat ons alstublieft van het eiland vertrekken. We willen hier helemaal niet zijn. We hebben niets fo..

