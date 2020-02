Treinliefde kan de lucht opklaren

Als Europeanen in groten getale voor de trein kiezen, kan dat 10 procent van de huidige CO2-uitstoot van vliegtuigen schelen, aldus nieuw onderzoek. Er zijn niet eens enorme investeringen voor nodig. Kanttekeningen zijn er wel: 43 procent van de Europese vluchten is niet te vervangen door treinreizen. Er liggen immers geen rails op zee.

Amsterdam

Als het aan de Tweede Kamer en minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) ligt, komen de deelnemers, juryleden en liefhebbers van het betere chanson met de trein naar Rotterdam voor het Eurovisie Songfestival. Daarmee zou het festijn kunnen tonen dat de trein op kortere afstanden een prima alternatief biedt voor het vliegtuig.

Er worden in mei zo’n drieduizend genodigden en tegen de 28.000 bezoekers verwacht. Die zijn goed voor zo’n 150 vluchten het land in en 150 het land uit. Zouden die worden vervangen door treinreizen, dan scheelt dat zo’n 105 ton aan CO 2 -uitstoot. Een druppel op een gloeiende plaat.

