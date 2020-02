EU wil rol bij corona-bestrijding

Er is nog geen reden voor paniek, maar de EU-lidstaten moeten de verspreiding van het coronavirus gezamenlijk aanpakken, zegt de EU-commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. Minister Bruno Bruins van Gezondheid sluit het afsluiten van een dorp of wijk niet uit, mocht dat nodig zijn.

Politieagenten komen aan in een hotel in Innsbruck, waar een vrouw werkt die het coronavirus bij zich bleek te dragen. (beeld epa / Christian Bruna)

Brussel

De uitbreiding van de nieuwe longziekte in het noorden van Italië heeft de Europese Unie op scherp gezet. Indammen kan nog steeds, was de boodschap van EU-commissaris Kyriakides. ‘Het is een zorgwekkende situatie, maar we moeten niet toegeven aan paniek.’ Ze waarschuwde voor verklaringen vanuit vreemdelingenangst, die burgers misleiden en het werk van de overheid in t..

Dat duikt in steeds meer landen in Europa op. Woensdagavond is in Noorwegen iemand die terugkwam uit China in quarantaine geplaatst met een coronabesmetting. Overdracht aan anderen wordt onwaarschijnlijk geacht. De meeste patiënten herstellen, Chinese experts schatten het sterftecijfer op zo’n 2 procent.

