Drie nieuwe besmettingen van coronavirus bij Duitse grens

In de gemeente Gangelt, net over de Duitse grens bij Brunssum, zijn drie nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Op 15 februari zouden deze mensen carnaval hebben gevierd met het echtpaar uit Langbroich, dat als eerst besmet was met het virus.

Langbroich

Lokale autoriteiten roepen bezoekers van het carnavalsfeest in Langbroich-Harzelt op zich te melden bij het ministerie van Volksgezondheid, om vervolgens twee weken in quarantaine te gaan. Dinsdagavond werd bekend dat een 47-jarige man uit Langbroich en zijn vrouw besmet zijn met het virus. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het stel zou al een tijdje ziek zijn. Gangelt ligt..

