Kustwacht Aruba onderschept drugs

Caracas

De kustwacht van Aruba heeft een uit Venezuela afkomstige boot met 5000 kilo drugs aangehouden. Het schip, de Aressa, vertrok zondag uit Venezuela en was onderweg naar Griekenland meldden plaatselijke media woensdag. De tien opvarenden zijn gearresteerd. Het zouden allemaal Europeanen zijn. Het is niet bekendgemaakt om wat voor drugs het gaat. Venezuela is een belangrijk doorvoerland voor cocaïne geworden. Algemeen wordt aangenomen dat Venezolaanse militairen, politici en functionarissen betrokken zijn bij de internationale drugscriminaliteit. <