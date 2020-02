Rechter geeft België respijt in zaak ISIS-kinderen

De Belgische staat hoeft vooralsnog geen dwangsommen te betalen aan tien kinderen van ISIS-strijders die verblijven in het vluchtelingenkamp al-Hol in Syrië. Een rechter in Brussel heeft dat bepaald.

Brussel

De kortgedingrechter bepaalde in december dat België de kinderen reispapieren moest bezorgen en legde dwangsommen op van vijfduizend euro per dag vertraging en per kind. De regering tekende bezwaar aan, omdat het onmogelijk zou zijn de reispapieren te bezorgen in oorlogsgebied. Bovendien weigeren de Syrische Koerden ouders van hun kinderen te scheiden. Ook de moeders weigeren hun kinderen te laten gaan.

respijt

De rechter heeft de regering nu respijt gegeven. De dwangsommen hoeven pas betaald te worden nadat de ouders er schriftelijk mee hebben ingestemd de kinderen zonder hen te laten repatriëren. De regering heeft vanaf dat moment drie maanden de tijd om de kinderen reisdocumenten te bezorgen. <