Na drie dagen van geweld in New Delhi liggen de politie en premier Modi onder felle kritiek

Na drie dagen van geweld met ten minste 23 doden en ruim 250 gewonden komt premier Modi van India met een eerste reactie. Regering en politie liggen onder kritiek door laat optreden of zelfs toekijken hoe moslimwijken werden aangevallen. New Delhi

Een groep demonstranten gooit met stenen naar de politie in de Indiase hoofdstad New Delhi. De politie wordt traag optreden verweten. (beeld Epa/)

‘Delhi’s dag van schande’ kopte The Times of India woensdag boven een fotoreportage vol heftige beelden van de gewelddadigheden in het noord-oostelijke deel van New Delhi. Vooral dinsdag veranderden de protesten in ‘de dodelijkste geweldda..

Het zwijgen van de regering van de nationalistische BJP-partij van premier Narendra Modi en het toekijken van de politie terwijl gewelddadige en brandstichtende groepen door moslimwijken van de stad trokken, heeft tot felle kritiek geleid. Pas woensdag kwam premier Modi, die maandag en dinsdag de Amerikaanse president Trump op bezoek had, met een reactie. In een tweet schrijft Modi: ‘Vrede en h..

