De productie van de nieuwe Mission: Impossible-film is nu zelf ‘onmogelijk’

Tom Cruise bij de filmpremière van Mission: Impossible - Fallout in 2018. (beeld Anthony Harvey / afp)

Venetië

De titel van de filmserie Mission: Impossible wordt nu werkelijkheid voor de crew. Het coronavirus gooit roet in het eten van de productie van de zevende film. Het plan was om de komende drie weken opnames te maken in het Italiaanse Venetië, maar die zijn nu afgelast. Italië staat na China en Zuid-Korea nu op de derde plek, van landen met de meeste gevallen van het coronavirus. De f..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .