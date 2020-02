‘Obama’ lijkt Bidens enige kans

In South Carolina probeert Joe Biden stemmen te werven voor zijn presidentskandidatuur door zich als vriend van Obama te profileren. Of dat werkt in deze staat met veel zwarte Democraten, is de vraag. Een kiezer: ‘Het idee dat wij één blok zijn, een groep mensen die allemaal hetzelfde denken, vind ik eerlijk gezegd een belediging.’

Charleston, South Carolina

‘Het is dit jaar compleet anders’, zegt Louis Smith, terwijl hij een doos appels van een pick-uptruck tilt en naar de keuken sjouwt van zijn buurtcentrum in North-Charleston, een zwarte stad in South Carolina. Joe Biden is net vertrokken, in een karavaan van geblindeerde SUV’s, en campagnejournalisten op jacht naar een quote. ‘De Democraten hebben nooit de n..

