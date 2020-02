Coronavirus vastgesteld in steeds meer Europese landen

In meer en meer delen van Europa duikt het coronavirus op. Toch hoeven Nederlanders met verkoudheid of luchtwegklachten zich nog geen zorgen te maken, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bilthoven

Het gezondheidsinstituut wijst erop dat de meeste besmettingen terug te voeren zijn tot de Chinese regio Wuhan. Wie niet in China is geweest of in een ander land met veel coronapatiënten (zoals Iran, Zuid-Korea of delen van Italië), zou weinig risico lopen. Wie wel in die gebieden is geweest én klachten heeft, wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

