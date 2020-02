'Zien jullie? Zo werkt propaganda'

Extreemrechts is favoriet bij de Slowaakse jeugd voor de verkiezingen zaterdag. Een geschiedenisdocent probeert zijn leerlingen te wapenen tegen propaganda. Twaalf paar ogen staren naar Adolf Hitler. In een zwart-witYouTubevideo geeft de ‘Führer’ een toespraak in een stampvol Sportpalast. Met een klik zet de leraar het filmpje stil. Zijn blik glijdt door het klaslokaal. ‘Wat valt jullie op?’ Stilte.