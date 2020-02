Waar Trump bang voor moet zijn

Washington

Als het goed gaat met de Amerikaanse president Donald Trump, hoeft dat nog niet zo te zijn met de Verenigde Staten. De term impeachment is van de baan, de afzettingsprocedure liep naar verwachting spaak in de Senaat, waar de Republikeinen het staatshoofd beschermden. De Democratische partij kan niet alleen geen vuist maken in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 n..

