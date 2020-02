Hosni Mubarak (1928-2020) was een hardnekkige farao

Negen jaar geleden werd president Hosni Mubarak door de protesten op het Tahrirplein gedwongen af te treden. Maar het oordeel bij zijn overlijden op 91-jarige leeftijd is mild, door wat Egypte na hem te verduren heeft gekregen.

Mubaraks gezondheid was al niet best toen hij op 11 februari 2011 onder druk van een massale volksopstand aftrad. Maar het land ontvluchten, zoals zijn Tunesische collega Zine Ben Asi, wilde hij niet. Dat zou een te smadelijke afgang zijn geweest. De zieke Mubarak wilde alleen gelaten worden en in Egypte sterven. Hij kon niet begrijpen, waarom zijn volk hem niet langer wilde.

Geboren in een rijke familie, op 4 mei 1928, leek een studie aan de militaire academie een logische stap. Zijn carrière in de luchtmacht, eerst als gevechtspiloot op de beroemde Spitfire, verliep voorbeeldig.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .