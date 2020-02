Zuid-Korea gaat ruim 200 leden van kerkgemeenschap testen op coronavirus

Seoul

Meer dan de helft van de coronapatiënten in Zuid-Korea is lid van de Shincheonji-kerk. Binnen deze religieuze gemeenschap verspreidde een 61-jarige vrouwelijke ‘superbesmetter’ het virus in Daegu, een stad met 2,5 miljoen inwoners. President Moon Jae-in bezocht dinsdag de stad.

Dinsdag werden 144 nieuwe besmettingen geconstateerd, waarvan de meeste in Daegu. Het totaal staat nu op 977. Tien mensen zijn overleden, 22 mensen zijn hersteld. Onder de patiënten zijn ook dertien militairen.

