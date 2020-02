Weinstein na veroordeling naar ziekenhuis gebracht vanwege hartkloppingen

Filmproducent Harvey Weinstein (67), die maandag na de rechtszaak werd veroordeeld wegens aanranding en verkrachting van twee vrouwen, is naar het ziekenhuis gegaan omdat hij hartkloppingen, pijn op de borst en een te hoge bloeddruk had. Dat liet zijn advocaat weten aan Amerikaanse media.

Harvey Weinstein arriveert bij de rechtbank in Manhattan (New York). (beeld afp / Clary)

New York

Een jury van zeven mannen en vijf vrouwen oordeelde dat hij schuldig is aan twee van de vijf aanklachten. Op 11 maart wordt bepaald welke straf hij krijgt. De rechter zei dat Weinstein direct naar de gevangenis moet. Opweg naar de gevangenis werd hij naar een ziekenhuis in New York gebracht, waar wel vaker zieke gevangenen komen.

De advocaat legde eerder al de nadruk op de zwakke gezondheid van de filmproducent. Weinstein zou een mislukte rugoperatie zijn ondergaan en hij zou ook medicijnen nodig hebben tegen blindheid.

