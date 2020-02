Zeven doden en tientallen gewonden bij protesten in India tijdens een bezoek van president Trump

In Delhi zijn zeven mensen gedood en tientallen gewond geraakt tijdens protesten tegen een omstreden burgerschapswet in India die moslims uitsluit. De protesten vonden plaats toen de Amerikaanse president Trump voor het eerst een bezoek bracht aan het land.

Delhi

Het gaat om zes burgers en een politieagent die zijn omgekomen. Geweld brak los in drie gebieden in het noordoosten van het land, waar een moslimmeerderheid woont. Voertuigen zijn in brand gestoken door voor- en tegenstanders van de wet, die elkaar de schuld geven van het geweld. Deskundigen zeggen dat de protesten president Modi in een slecht daglicht zetten, aangezien de politiek daardoor ..

