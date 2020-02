Niet zo dichtbij, zegt vrouw met sjaal en mondkapje

Alleen de lijkwagen en de ambulance mogen in Noord-Italië nog het ‘besmet gebied’ in. Voor zo’n 30 miljoen Italianen is het leven plots totaal anders.

Milaan

Opeens gebeurt er iets vreemds, want de vier agenten wier taak het is de weg naar Codogno juist te blokkeren, stappen zowaar opzij. In plaats van de ­wegen van en naar het in quarantaine geplaatste gebied hermetisch af te sluiten, zwaaien ze met hun armen door de lucht ten teken dat de twee wachtende voertuigen mogen doorrijden. Pas een paar tellen later, als de eerste van die twee wagens a..

