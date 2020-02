'Investeringen voor klimaat verdubbelen'

De grote concerns in Europa trokken vorig jaar 124 miljard euro uit voor investeringen in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. Daarvan ging 65 miljard euro naar onderzoek, en 59 miljard naar investeringen in machines, productie en infrastructuur.

Londen

Dat blijkt uit onderzoek onder 882 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Europa. Deze 882 bedrijven stoten samen wereldwijd 3,2 miljard ton CO 2 uit, wat overeenkomt met driekwart van de totale Europese uitstoot, inclusief transport, verwarming en industrie. De cijfers zijn verzameld door CDP, voorheen bekend als Carbon Disclosure Project, een Britse ngo die zich bezighoudt met..

Het is voor zover bekend het eerste onderzoek naar de vraag wat bedrijven investeren, en of dat voldoende is om de doelen te halen. De 124 miljard komt overeen met 12 procent van de totale investeringen van de onderzochte bedrijven. CDP stelt dat dat bedrag, hoewel heel groot, volstrekt te klein is: om de doelen van het akkoord van Parijs te halen, zouden de investeringen dubbel zo hoog moeten ..

