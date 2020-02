CDU gaat op 25 april een voorzitter kiezen

Berlijn

De Duitse partij CDU gaat een nieuwe partijvoorzitter kiezen op een speciaal congres dat moet worden gehouden op 25 april. Dat meldt het partijbestuur. De partij verkeert in een crisis door het toestaan van een coalitie gesteund door de rechts-populistische AfD in Thüringen. Kort daarna kondigde partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer haar vertrek aan. Kramp-Karrenbauer volgde Angela Merkel op als partijvoorzitter en het was ook de bedoeling dat ze bondskanselier zou worden. Dat gaat nu niet meer gebeuren. De nieuwe voorzitter wordt ook de lijsttrekker in 2021. <