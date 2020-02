Duizenden kerkvieringen in Italië afgelast, coronavirus verspreidt zich verder

Verlaten straten bij de bedevaartskerk in de stad Codogno ten zuiden van Milaan. De Italiaanse stad is door de autoriteiten afgesloten wegens de uitbraak van het coronavirus. (beeld afp)

Rome

De bisschoppen van Milaan, Venetië en Padua hebben alle kerkelijke vieringen en andere activiteiten geannuleerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de Aswoensdagvieringen zullen niet doorgaan.

Maandag verdubbelde het aantal doden door het coronavirus in Italië ruim, van drie naar zeven. Ook het aantal besmettingen stijgt snel. De Italiaanse overheid maakt zich zorgen over het feit dat ‘patiënt nul’, de persoon via wie het virus naar Italië kwam, niet is gevonden. Daardoor is het lastig in te schatten hoe het virus zich in dit land kan verplaatsen.

