Man die inreed op optocht vervolgd voor poging tot moord

In het dorp Volkmarsen Duitsland is maandag een 29-jarige man ingereden op het publiek dat stond te kijken naar een carnavalsoptocht. Er zijn ongeveer dertig mensen gewond geraakt, van wie zeven ernstig.

Volkmarsen

Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens getuigen reed de man om kwart voor drie in een grijze Mercedes om de afzetting heen, gaf vervolgens gas en kwam dertig meter verderop tot stilstand. Het Openbaar Ministerie van Frankfurt verdenkt hem van poging tot moord en houdt verder alle opties open.

Het motief van de man is nog onhelder. Hij is zelf gewond geraakt en kan nog niet worden verhoord. Aanvankelijk zei de politie geen aanwijzingen te hebben voor een politiek motief. Later gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Hessen, waar Volkmarsen ligt, aan een terroristisch motief niet uit te sluiten.

Volkmarsen ligt nabij Kassel en heeft 6800 inwoners. Mensen uit de regio waren er maandag samengekomen voor de Rosenmontagszug, de optocht op ‘roze maandag’, het jaarlijkse hoogtepunt van carnaval in Duitsland.

Henning Hinn, een woordvoerder van de politie, vertelde aan Bild dat men ‘werkt onder de aanname van een bewuste daad’. De politie heeft uit voorzorg andere carnavalsoptochten in de regio geannuleerd.

Een getuige vertelt dat er ‘veel kleine kinderen’ op de grond lagen nadat de auto op hen was ingereden. De bestuurder moest vervolgens door de politie beschermd worden tegen aanvallen door woedende carnavalsvierders. <