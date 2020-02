Woede om antisemitisme in Belgische stad Aalst

‘Ook uit Aalst zijn Joden gedeporteerd’, luidde een tweet na de carnavalsoptocht in die Belgische stad. Lokale cultuur mag geen excuus zijn voor antisemitisme, is de consensus.

‘Op Aalst Carnaval beelden ze Joden af als ongedierte. Ik heb kippenvel over heel mijn lijf. Weten de Belgen wel dat de Joden ook naar de gaskamers van Aalst gestuurd werden?! De eerste voorwaarde was om de slachtoffers te dehumaniseren. Eerst over Joden als ongedierte spreken en ze daarna “uitroeien”. Maar ook uit Aalst zijn Joden gedeporteerd’, luidde een zin in het twitterbericht van Adam..

Woede en verbijstering domineerden in de reacties na de carnavalsoptocht in Aalst. Het meeste opzien baarde een praalwagen waarin de bekende clichés over Joden waren uitgebeeld. Poppen van afzichtelijke mannen, met haakneuzen, sluik zwart haar, bedrieglijke gelaatsuitdrukking en bulkend van het geld, een film in het Derde Rijk zou het niet anders hebben gedaan.

