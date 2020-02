Brussel

Bij een inbraak in de Koninklijke Munt van België is alleen waardeloze buit meegenomen. De inbrekers wisten 's nachts het gebouw in Brussel binnen te komen. Bij de inbraak in de Munt ging het alarm af en kon de politie snel twee verdachten oppakken. Ze hadden 5 kilo munten bij zich, maar die waren volgens Financiën beschadigd en uit de roulatie genomen. Eén verdachte wist te ontsnappen. <