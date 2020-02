In maart weer blauw paspoort voor Britten

Londen

De eerste Britten krijgen volgende week weer het oude blauwe paspoort uitgereikt. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel kondigde aan dat het Britse reisdocument vanaf maart weer de 'iconische' blauwe kleur krijgt. Dat was een van de eisen tijdens de brexitcampagne.

Halverwege dit jaar moeten alle nieuw uitgereikte paspoorten weer blauw zijn, meldt de krant The Evening Standard. De Britten kregen sinds 1988 hetzelfde bordeauxrode paspoort als andere EU-ingezetenen.

Met het vertrek uit de Europese Unie houden de identiteitsbewijzen echter wel een Europees tintje. Ze worden gemaakt door een Nederlands-Frans bedrijf en vervaardigd in een fabriek in Polen. Wel worden in het Verenigd Koninkrijk de persoonlijke gegevens in de documenten gezet.