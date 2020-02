Turkse militair gedood door bombardement Idlib

In de Syrische provincie Idlib is een Turkse militair omgekomen door een bombardement van het Syrische regeringsleger.

Idlib

Dat maakten de Turkse autoriteiten zaterdag bekend. Het is de zestiende Turkse soldaat die deze maand omkomt in de noordwestelijke regio.

Ankara heeft duizenden troepen naar het noordwesten van Syrië gestuurd. Turkse strijdkrachten bestoken daar doelen van het Syrische regime, dat bezig is met een offensief in de regio. Idlib wordt gezien als het laatste bolwerk van rebellen die tegen het leger van de Syrische president Assad

vechten.

Het stijgende dodenaantal onder Turkse militairen bemoeilijkt de besprekingen tussen Turkije en Rusland, dat het Syrische regime steunt, over een mogelijk staakt-het-vuren. Delegaties van beide landen slaagden er de afgelopen twee weken niet in een akkoord te bereiken. Wel maakte de Turkse president Erdogan zaterdag bekend dat hij op 5 maart opnieuw om tafel gaat met de Russische president Putin vanwege de situatie in Idlib. Bij die ontmoeting is ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel aanwezig.

Sinds 2011 woedt in Syrië een burgeroorlog. Het grootste deel van het land is weer in handen van Assad. <