Bezorgdheid groeit over beheersbaarheid corona

De WHO vreest dat de corona-uitbraak onbeheersbaar wordt. Als de ziekte Afrika bereikt, is het hek van de dam.

In Noord-Italië wordt de bevolking opgeroepen thuis te blijven, vanwege de corona-uitbraak. (beeld Miguel Medina / afp)

Genève

De voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uitte dit weekend zijn zorgen over de manier waarop het virus zich de laatste dagen verspreidt: zonder duidelijke link met een eerdere drager of een besmette regio. Het lijkt erop dat iemand die geen symptomen heeft, toch het virus kan overdragen.

De vraag is hoe belangrijk die factor is bij de verspreiding van het virus. Als het virus zich niet sterk langs die route verspreidt, zo taxeerde de Antwerpse hoogleraar microbiologie Herman Goossens op de Vlaamse televisie, 'hebben we geluk'. 'Maar als de mensen die geen symptome..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .