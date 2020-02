Lynchpartijen na gasaanvallen Zambia

Lusaka

Door lynchpartijen in Zambia zijn zeker 43 mensen gedood. Ook vielen 23 gewonden. De slachtoffers werden verantwoordelijk gehouden voor gifgasaanvallen op woningen. De politie heeft ruim vijfhonderd meldingen gehad over giftig gas dat in woningen zou zijn gespoten. De aanvallen zouden bijna 1700 mensen hebben getroffen. Een woedende menigte viel politiebureaus aan om zelf af te rekenen met de opgepakte verdachten. Volgens de Zambiaanse vicepresident Inonge Wina zijn de aanvallen met giftig gas onderdeel van een samenzwering om het land te destabiliseren. <