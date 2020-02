'Hulp' Russen in campagne wekt ergernis Sanders

Washington

Dat onthulde The Washington Post dit weekend, een dag na het bericht dat de Russen net als in 2016 hun best doen om president Trump opnieuw in het Witte Huis te krijgen.

Sanders reageerde vrijdag geïrriteerd. ‘Mijn boodschap aan Putin is helder: blijf weg van de Amerikaanse verkiezingen. En als president zal ik ervoor zorgen dat dat gebeurt. In tegenstelling tot Donald Trump beschouw ik Putin niet als een goede vriend. Hij is een dictatoriale schurk die de democratie probeert te vernietigen en tegengeluiden in Rusland het zwijgen probeert op te legge..

