Moslim-bekeerlinge wilde Saint Paul’s Cathedral opblazen

Beoogd doelwit van ISIS-aanhangster: Saint Paul's Cathedral is een van de meest prominente kerkgebouwen in Engeland. (beeld Neil Hall / EPA)

Shaikh, geboren als Michelle Ramsden, zocht contact met twee explosievenexperts aan wie ze vertelde dat ze ‘veel wilde moorden’. Ze dacht dat haar contacten net als zij aanhangers waren van terreurorganisatie ISIS, maar het waren undercover agenten.



Shaikh was van plan de aanslag op Saint Paul’s Cathedral uit te voeren met Pasen of met Kerst, omdat er dan meer doden zouden vallen.

De vrouw was vermoedelijk beheerder van de Telegram-appgroep GreenBirds, die ook gedreigd heeft de Hilversumse Sint Vituskerk in de as te leggen. Twee weken na het dreigement is die kerk daadwerkelijk ontruimd na de vondst van een verdachte koffer, maar dat bleek loos alarm.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .