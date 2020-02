Europese top over budget eindigt in fiasco

De speciale topontmoeting van de Europese regeringsleiders over een nieuwe meerjarenbegroting (2021-2027) voor de Europese Unie is vrijdagavond op een fiasco uitgelopen.

Brussel

Na dertig uur vrijwel non-stop overleg keerden premier Rutte en zijn EU-collega’s onverrichter zake huiswaarts. De kloof tussen de ‘zuinige’ en ‘ambitieuze’ landen – in geldtermen minimaal 100 miljard euro – is geen euro kleiner geworden.

EU-president Michel, die de onderhandelingen leidde, toonde zich teleurgesteld. Hij had de speciale EU-top bijeengeroepen in de hoop dat de leiders genoeg druk op elkaar zouden zetten om een akkoord te bereiken. De onenigheid was echter zo groot dat ze niet eens een datum afspraken voor een nieuwe topontmoeting. ‘We hebben meer tijd nodig’, concludeerde Michel na afloop van het over..

